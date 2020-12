Una Vita, anticipazioni 27 dicembre: Marcia non può andarsene con Felipe (Di sabato 26 dicembre 2020) Una Vita, anticipazioni 27 dicembre: Felipe ha finalmente ritrovato Marcia e pensa che a breve riuscirà a liberarla dalle grinfie di Andrade … Ma non sarà così semplice! Andrade vuole denaro per lasciare andare Marcia Per riscattare la sua amata, Felipe deve trovare un’ingente somma di denaro da dare ad Andrade. L’avvocato, non sapendo come fare e non riuscendo ad ottenere i soldi che gli servono, sarà addirittura disposto anche a vendere i gioielli della defunta moglie Celia. Una Vita, anticipazioni 27 dicembre: Mauro cerca di dissuadere Felipe Accorgendosi che l’amico sta perdendo il senno, interviene Mauro e cerca di dissuaderlo, ma Felipe vuole liberare Marcia a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 26 dicembre 2020) Una27ha finalmente ritrovatoe pensa che a breve riuscirà a liberarla dalle grinfie di Andrade … Ma non sarà così semplice! Andrade vuole denaro per lasciare andarePer riscattare la sua amata,deve trovare un’ingente somma di denaro da dare ad Andrade. L’avvocato, non sapendo come fare e non riuscendo ad ottenere i soldi che gli servono, sarà addirittura disposto anche a vendere i gioielli della defunta moglie Celia. Una27: Mauro cerca di dissuadereAccorgendosi che l’amico sta perdendo il senno, interviene Mauro e cerca di dissuaderlo, mavuole liberarea ...

