UNA MAMMA PER AMICA su La5, le curiosità sulla serie tv (Di sabato 26 dicembre 2020) In attesa del secondo capitolo intitolato Primavera, in onda domenica 27 dicembre in prima serata su La5, Tv Soap ha stilato per voi un elenco di curiosità che potreste non sapere su Una MAMMA per AMICA. 1) Il caffè per Lorelai e Rory è praticamente una droga, ma non per la bella Alexis Bledel, che in realtà non riesce proprio a berlo. Infatti, a differenza della sua MAMMA televisiva, la sua tazza veniva riempita di coca cola! 2) È stato un viaggio in una piccola città di Washington, nel Connecticut, a ispirare Amy Sherman-Palladino per la creazione di Una MAMMA per AMICA: Alloggiavo in una locanda, la gente era gioiosa e fantasticamente strana. Mentre camminavo in mezzo a tutto quel verde, qualcuno mi ha fermata per chiedermi "Scusami, dov'è il campo di zucche?". È stato ...

