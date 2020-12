Un Santo Stefano coi fiocchi | paesaggi innevati nel Sannio

(Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Neve sui monti del, già a quota 1300 metri. In particolare, imbiancate le montagne della provincia al confine con il Molise. Nello specifico, a Bocca della Selva ha nevicato nella notte tra Natale e. Ibianchi sono caduti abbondanti anche a Caposauro, svelando uno suggestivo in perfetta atmosfera natalizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pontifex_it : Santo Stefano è il primo martire, il primo di una schiera di fratelli e sorelle che continuano a portare luce nelle… - teatrolafenice : ?? «Si fanno le regole per gli altri e delle eccezioni per sé stessi» (Charles Lemesle). Buongiorno e buon Santo St… - GiovanniToti : Iniziamo la giornata con queste immagini della polizia che a #Genova ha donato alcuni panettoni alle persone meno f… - Blu09765054 : @siviwow Buon Santo Stefano Silvana.?????????? - LorenzoVolkl58 : RT @LorenzoVolkl58: @CristinaDAvena @zecchinodoro @paolobelliswing @RaiUno @Raiofficialnews @CristinaDAvena Ciao Cristina tesoro buongiorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo Stefano

Benevento – Neve sui monti del Sannio, già a quota 1300 metri. In particolare, imbiancate le montagne della provincia al confine con il Molise. Nello specifico, a Bocca della Selva ha nevicato nella n ...Bergoglio in streaming dalla biblioteca del Palazzo apostolico: 'Come Santo Stefano anche noi possiamo cambiare ogni giorno il male in bene, i gesti d' ...