Un posto al sole anticipazioni: MARINA decide di lasciare Napoli!!! (Di sabato 26 dicembre 2020) È ormai da settimane che ai fan di Un posto al sole stiamo dando due indicazioni molto precise: la prima è quella di non perdere la puntata trasmessa a Capodanno (che tra l’altro sarà costituita da un doppio episodio, in onda dalle 20,25); la seconda riguarda una novità nel cast piuttosto clamorosa e inaspettata… Ormai la messa in onda dei fatti in questione è vicina e sul web già fioccano molte anticipazioni a riguardo, quindi pensiamo a questo punto di poter realizzare un focus più preciso su quello a cui stiamo per assistere, senza alcun timore di “spoilerare” troppo. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Come avete visto, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è riuscito nel suo piano e sta per insediarsi ufficialmente come azionista di maggioranza dei ... Leggi su tvsoap (Di sabato 26 dicembre 2020) È ormai da settimane che ai fan di Unalstiamo dando due indicazioni molto precise: la prima è quella di non perdere la puntata trasmessa a Capodanno (che tra l’altro sarà costituita da un doppio episodio, in onda dalle 20,25); la seconda riguarda una novità nel cast piuttosto clamorosa e inaspettata… Ormai la messa in onda dei fatti in questione è vicina e sul web già fioccano moltea riguardo, quindi pensiamo a questo punto di poter realizzare un focus più preciso su quello a cui stiamo per assistere, senza alcun timore di “spoilerare” troppo. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Come avete visto, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è riuscito nel suo piano e sta per insediarsi ufficialmente come azionista di maggioranza dei ...

