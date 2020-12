Un Milan da record: è l’unica squadra imbattuta in Europa (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno da incorniciare per il Milan: nessuna squadra in Europa come il Diavolo. Nessuno ha fatto meglio dei rossoneri. Secondo i dati raccolti da Opta, il Milan è l’unica squadra in Europa a non aver mai rimediato una sconfitta. Fino a qualche giorno fa condivideva il podio con la Juventus L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno da incorniciare per il: nessunaincome il Diavolo. Nessuno ha fatto meglio dei rossoneri. Secondo i dati raccolti da Opta, ilina non aver mai rimediato una sconfitta. Fino a qualche giorno fa condivideva il podio con la Juventus L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

