ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, c'è la bozza del Recovery Plan (26 dicembre) (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE, le Ultim’ora di oggi 25 dicembre 2020. Coronavirus, il bollettino di Natale. Intanto arrivano in Italia le prime dosi del vaccino. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020), ledi252020. Coronavirus, il bollettino di Natale. Intanto arrivano in Italia le prime dosi del vaccino.

romeoagresti : ?? Giornata di colloqui, ieri, per la #Roma. Non c’è ancora l’intesa, ma le parti continuano a trattare. ?? Previst… - fanpage : #PapaFrancesco dona 4000 tamponi ai senza tetto di Roma - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - billyimpostor : RT @ManuelDeDonati1: Ultime Notizie : Sauron chiude le porte del cancello nero , niente battaglia Troppo assembramento da parte degli orc… - MagmaNaviglio : 'Spread your wings and prepare to fly For you have become a butterfly' Distrutto dalle ultime notizie ?? #ripniall… -