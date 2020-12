Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 19:10 (Di sabato 26 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano in caso di contagio della variante inglese del capito è stato scoperto in provincia di Varese si tratta del dipendente di una compagnia aerea proveniente dal Regno Unito l’uomo isolate non ha avuto contatti con altre persone anche a Napoli siamo stati individuati 6 casi di covid bici sono 6 persone di ritorno da Londra controllato aeroporto di Capodichino prima dello stop dei voli fuori il Regno Unito in Veneto trovate nuove varianti di virus tutta delle volte a contagiosità di Antonio Ricci direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e domani è il fax dei e si parte dall’ Istituto Spallanzani di Roma dove sono arrivate le 9750 dosi del vaccino paese del Lazio saranno coinvolti 955 operatori sanitari e 280 nelle provincie 560 Roma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020)dailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano in caso di contagio della variante inglese del capito è stato scoperto in provincia di Varese si tratta del dipendente di una compagnia aerea proveniente dal Regno Unito l’uomo isolate non ha avuto contatti con altre persone anche a Napoli siamo stati individuati 6 casi di covid bici sono 6 persone di ritorno da Londra controllato aeroporto di Capodichino prima dello stop dei voli fuori il Regno Unito in Veneto trovate nuove varianti di virus tutta delle volte a contagiosità di Antonio Ricci direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e domani è il fax dei e si parte dall’ Istituto Spallanzani didove sono arrivate le 9750 dosi del vaccino paese del Lazio saranno coinvolti 955 operatori sanitari e 280 nelle provincie 560...

robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - Corriere : È in Italia il vaccino anti Covid: scortato dal Brennero fino a Roma - Corriere : In Francia registrato il primo caso di Covid con variante inglese - lucasalvioli : La nuova variante è stata ormai trovata in diversi paesi europei e in Israele, Libano, Singapore, Giappone… - PianetaMilan : #Maldini: '#Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro' -