Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 15 | 10

(Di sabato 26 dicembre 2020)dailynews radiogiornale 6 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno buon Santo Stefano è arrivato ieri dal Belgio alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto ail furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid e dei phaser e destinati all’Italia in mattinata ha raggiunto ospedale diSpallanzani le dosi destinate alla capitale resteranno Qui circa 250 militari trasporteranno via terra quelle per le destinazioni entro i 300 km via aerea di Pratica di Mare le restanti risate Intanto il rapporto tra positività e tamponi effettuati al 12,5% con oltre 19459 vittime in 24 ore Intanto le prime dosi del vaccino sono neanche a Parigi domani iniziano le somministrazioni come in tutta l’Unione Europea Italia Resta anche oggi zona rossa ci si sposta solo con autocertificazione e nel Regno Unito Si ...