Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 12:10 (Di sabato 26 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio due anatre al mese per i piedi un gallo un cane al guinzaglio che sembrano dipinti in 3D torna alla luce a Pompei l'ambiente quasi integro di un thermopolium a Bottega di Street Food con piatti di ogni tipo dalle lumache è una sorta di paella una certa anticiparla ANSA il direttore Osanna che restituisce Un incredibile fotografie del giorno dell'eruzione apre nuovi studi su vita Usi alimentazioni dei pompeiani trono di Pasqua per i visitatori Annuncia il ministro Franceschini esempio virtuoso per la ripresa del paese arrivato ieri dal Belgio alla caserma dei Carabinieri Tor di Quinto a Roma il furgone curi prima 9750 dosi del vaccino anti covid cipher b-tech destinate all'Italia ha raggiunto poco dopo le 11:20 l'ospedale capitolino Spallanzani le dosi ...

