Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 08:10 (Di sabato 26 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid ISS either biontek destinata all’Italia è arrivata la caserma di Tor di Quinto a Roma ascoltato dalle auto dei carabinieri il furgone e parto dalla caserma dei Carabinieri questa mattina intorno alle 10 raggiungerà allo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatola che verranno poi consegnati ai militari Secondo l’ultimo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle Ultime 24 ore si sono registrati 19037 nuovi casi a fronte di 152334 tamponi effettuati 459 dei passi giovedì i casi erano stati 18040 con 505 decessi e 193 mila 777 tamponi la benedizione di Natale Papa Francescovaccino a tutti La legge dei brevetti non sia sopra quella dell’amore Cristo ci rende tutti fratelli ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid ISS either biontek destinata all’Italia è arrivata la caserma di Tor di Quinto aascoltato dalle auto dei carabinieri il furgone e parto dalla caserma dei Carabinieri questa mattina intorno alle 10 raggiungerà allo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatola che verranno poi consegnati ai militari Secondo l’ultimo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle24 ore si sono registrati 19037 nuovi casi a fronte di 152334 tamponi effettuati 459 dei passi giovedì i casi erano stati 18040 con 505 decessi e 193 mila 777 tamponi la benedizione di Natale Papa Francescovaccino a tutti La legge dei brevetti non sia sopra quella dell’amore Cristo ci rende tutti fratelli ...

Stamattina è scoppiata una sparatoria davanti a un cancello nel quartiere berlinese di Kreuzberg. Ne danno notizia media locali citando rapporti della polizia di Berlino. Secondo le ...

L’economia della Corea del Nord non andava così male da decenni

La pandemia sta facendo più danni delle sanzioni internazionali, e sta facendo saltare i piani del dittatore Kim Jong-un ...

