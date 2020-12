UK, nuovo farmaco: “Garantirebbe l’immunità dal Covid per 6/12 mesi” (Di sabato 26 dicembre 2020) In Gran Bretagna sono state avviate le sperimentazioni su di un farmaco che potrebbe rendere immuni dal Covid per sei o persino per dodici mesi. Un nuovo e promettente studio dalla Gran Bretagna Il Guardian annuncia: in Gran Bretagna sono state avviate le sperimentazioni su di un farmaco che potrebbe rendere immuni dal Covid per sei o persino dodici mesi. La terapia con gli anticorpi verrebbe anzitutto utilizzata per aiutare i pazienti ricoverati in ospedale e gli anziani delle case di cura, ma anche i membri di famiglie in cui qualcuno ha già contratto il virus. In questo modo, non esploderebbero focolai che coinvolgano le persone più deboli. “Può evitare che le persone che sono esposte al virus arrivino a sviluppare il Covid” Catherine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) In Gran Bretagna sono state avviate le sperimentazioni su di unche potrebbe rendere immuni dalper sei o persino per dodici. Une promettente studio dalla Gran Bretagna Il Guardian annuncia: in Gran Bretagna sono state avviate le sperimentazioni su di unche potrebbe rendere immuni dalper sei o persino dodici. La terapia con gli anticorpi verrebbe anzitutto utilizzata per aiutare i pazienti ricoverati in ospedale e gli anziani delle case di cura, ma anche i membri di famiglie in cui qualcuno ha già contratto il virus. In questo modo, non esploderebbero focolai che coinvolgano le persone più deboli. “Può evitare che le persone che sono esposte al virus arrivino a sviluppare il” Catherine ...

QLexPipiens : @jdroad @MisssFreedom Non è così che funziona la sperimentazione farmacologica e te ne parlo da operatore direttame… - paolacorrenti : RT @AndFranchini: Nuovo farmaco Covid garantirebbe immunità immediata: al via i test- - MaxJWWallace : RT @AndFranchini: Nuovo farmaco Covid garantirebbe immunità immediata: al via i test- - paolorm2012 : RT @AndFranchini: Nuovo farmaco Covid garantirebbe immunità immediata: al via i test- - LaStampaTV : VIDEO | Covid, test su un nuovo farmaco per immunità immediata: ecco i dettagli e le tempistiche -