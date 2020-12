Uccide la madre durante il pranzo di Natale, poi danza accanto al cadavere insieme alla sorellina (Di sabato 26 dicembre 2020) Orrore negli Usa: dopo aver ucciso la madre, un 23enne ha preso per mano la sorella di 14 anni per ballare attorno al cadavere. (Web)Un tranquillo pranzo di Natale in famiglia è finito in tragedia: è accaduto a Springville, nello Utah. Un ragazzo di 23 anni, Mario Lopez, dopo aver ucciso con un colpo di pistola la madre Victoria Ramirez, di 43 anni, ha preso per mano la sorellina di 14 anni e insieme hanno iniziato a danzare attorno al cadavere. Leggi anche -> “In Paradiso si beve il vino”: l’omelia di don Pietro Cesena è virale – VIDEO Uccide la madre e insieme alla sorella danza attorno al ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020) Orrore negli Usa: dopo aver ucciso la, un 23enne ha preso per mano la sorella di 14 anni per bre attorno al. (Web)Un tranquillodiin famiglia è finito in tragedia: è accaduto a Springville, nello Utah. Un ragazzo di 23 anni, Mario Lopez, dopo aver ucciso con un colpo di pistola laVictoria Ramirez, di 43 anni, ha preso per mano ladi 14 anni ehanno iniziato are attorno al. Leggi anche -> “In Paradiso si beve il vino”: l’omelia di don Pietro Cesena è virale – VIDEOlasorellaattorno al ...

Mario Lopez ha ucciso la madre durante il pranzo di Natale. Dopo, ha preso per mano la sorellina, e iniseme hanno danzato attorno al corpo.

Poi, secondo quanto ricostruito, ha preso per mano il fratello 23enne e si è messa a ballare con lui, proprio accanto al corpo senza vita della madre, per “festeggiare” la sua morte. A lanciare ...

Poi, secondo quanto ricostruito, ha preso per mano il fratello 23enne e si è messa a ballare con lui, proprio accanto al corpo senza vita della madre, per "festeggiare" la sua morte. A lanciare ...