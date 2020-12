Uccelli nidificanti | ecco il nuovo Atlante europeo

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ildegli: studiate 596 specie: in calo negli ambienti agricoli e nei pascoli, in aumento negli ambienti forestali I cambiamenti climatici in atto, il consumo di suolo, l’agricoltura intensiva stanno provocando cambiamenti profondi nella geografia degliin Europa: negli ultimi 30 anni il 35% delle specie ha incrementato il… L'articolo Corriere Nazionale.

Uno dei più grandi iceberg del mondo in rotta di collisione con un'isola piena di pinguini

Uno dei più grandi iceberg del mondo sta per entrare in rotta di collisione con l'isola della Georgia del Sud, piena di vita.