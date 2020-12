Trapianto di cuore nella notte di Natale al Niguarda di Milano

SkyTG24 : Milano, all'ospedale Niguarda effettuato un trapianto di cuore la notte di Natale - fanpage : Questi sono i veri miracoli del Natale - LaStampa : Un cuore “nuovo” nella notte di Natale: trapianto d’organo per un giovane di 28 anni - Nonnadinano : RT @LDRaimondo: ?Il regalo più grande: la #rinascita. #Niguarda di #Milano #trapianto di #cuore ?? per un ragazzo di 28 anni la notte di #… - cafifal : RT @fanpage: Questi sono i veri miracoli del Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Trapianto cuore

Un trapianto di cuore è stato eseguito nella notte di Natale all'Ospedale Niguarda di Milano su un uomo di 28 anni affetto da un'importante cardiopatia Ad eseguirlo il dottor Claudio Russo e lo staff ...La notte di Natale si è affidato alle cure del chirurgo Claudio Russo ed è entrato in sala operatoria per ricevere un cuore nuovo. Il giovane soffriva ... È il 24esimo trapianto in un anno al Niguarda ...