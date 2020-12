Tragedia di Natale, padre impicca i figli di 1 e 3 anni dopo il suicidio della moglie (Di sabato 26 dicembre 2020) Una Tragedia familiare è avvenuta nel giorno di Natale: dopo il suicidio della moglie, un padre ha impiccato i figli di 1 e 3 anni. Aiko Siankunko, uomo di 29 anni di Manila (Filippine), è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia dopo aver compiuto il duplice infanticidio dei figli. Secondo quanto emerso dalla cronaca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 26 dicembre 2020) Unafamiliare è avvenuta nel giorno diil, unhato idi 1 e 3. Aiko Siankunko, uomo di 29di Manila (Filippine), è stato arrestato nelle scorse ore dalla poliziaaver compiuto il duplice infanticidio dei. Secondo quanto emerso dalla cronaca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Una tragedia familiare è avvenuta nel giorno di Natale: dopo il suicidio della moglie, un padre ha impiccato i figli di 1 e 3 anni. Aiko Siankunko, uomo di 29 anni di Manila (Filippine), è stato ...

Giallo nella notte di Natale

Una donna è morta nel Maceratese, forse durante una rapina finita in tragedia. Ma c’è il sospetto che si tratti di un omicidio Una donna di 78 anni, Rosina Cassetti, è morta ieri sera, probabilmente ...

Una tragedia familiare è avvenuta nel giorno di Natale: dopo il suicidio della moglie, un padre ha impiccato i figli di 1 e 3 anni. Aiko Siankunko, uomo di 29 anni di Manila (Filippine), è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia dopo aver compiuto il duplice infanticidio dei figli.

Una donna è morta nel Maceratese, forse durante una rapina finita in tragedia. Ma c'è il sospetto che si tratti di un omicidio Una donna di 78 anni, Rosina Cassetti, è morta ieri sera, probabilmente ...