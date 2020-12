Traffico Roma del 26-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020) Luceverdenuovo appuntamento con ilda Simona Cerchiara Bentrovati all’ascolto sta piovendo in diverse zone diai pochi che sono in movimento invitiamo alla prudenza spostamenti intanto limitati dalle restrizioni della zona rossa ricordiamo di muoversi soltanto per valide necessità oppure per fare un unico spostamento questa giornata festiva alcuni mezzi del trasporto pubblico hanno cambiato i percorsi devi la linea 51 deviazioni per la linea 118 nell’area di Piazza Venezia nella zona di via di Casal Palocco deviate le corse della linea 016 per i lavori sul viale Alessandro Magno in zona Flaminio la linea tram 2 non in servizio è sostituita dal autobus notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche notizie utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare nel sito ...