Tour de Ski 2021 | obiettivo top10 per Francesco De Fabiani senza la Norvegia

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nella sua carriera,Deha raccolto come miglior risultato alde Ski, per due volte, il nono posto, tanto nel 2016 quanto nel 2019. Prestazioni, quelle, corrispondenti ai suoi due migliori anni della carriera nel circuito mondiale dello sci di fondo. Questo inizio di stagione, però, pur avendo visto un Deindubbiamente migliore rispetto all’assai buia annata 2019-2020, non lo ha ancora riconsegnato alle competizioni nel miglior stato nel quale potrebbe competere. Prova ne è il rendimento altalenante offerto fino a oggi, sia con cheil gruppo scandinavo in scena. Se è vero che nella 15 km di Davos è riuscito a ottenere il quinto posto, primo tra i non russi nella competizione a tecnica libera in terra svizzera, è altrettanto vero che, nella sprint di Dresda, non è ...