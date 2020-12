Tiziano Ferro, la canzone scritta e mai pubblicata: “Era per una famosa band” (Di sabato 26 dicembre 2020) Sette anni dopo, Tiziano Ferro rivela di aver scritto una canzone che avrebbe potuto facilmente fare il giro del mondo. Il Natale porta grandi sorprese. A sette anni dall’inizio di un grande progetto (in seguito abbandonato) Tiziano Ferro ne svela tutti i retroscena. In un’intervista alla youtuber Sofia Viscardi, il cantante di Latina ha ammesso L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 dicembre 2020) Sette anni dopo,rivela di aver scritto unache avrebbe potuto facilmente fare il giro del mondo. Il Natale porta grandi sorprese. A sette anni dall’inizio di un grande progetto (in seguito abonato)ne svela tutti i retroscena. In un’intervista alla youtuber Sofia Viscardi, il cantante di Latina ha ammesso L'articolo proviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : #RaffaellaCarrà “Avevamo già organizzato tutto per girare le 4 puntate di #Araccontarecominciatu. Sarei dovuta anda… - TizianoFerro : Ascolta il nuovo singolo ???????? ?? ???????????? in alta qualità su Amazon Music HD. Tutto il catalogo di Tiziano Ferro è… - SerenaBrownCrew : RT @IlContiAndrea: #RaffaellaCarrà “Avevamo già organizzato tutto per girare le 4 puntate di #Araccontarecominciatu. Sarei dovuta andare a… - 99per100 : #PiùBellaCanzoneItalianaDiSempre #BestItalianSongOfAllTime 512esimi di finale #SIMPLETHEBEST Scegli la più bella c… - Indira813 : RT @IlContiAndrea: #RaffaellaCarrà “Avevamo già organizzato tutto per girare le 4 puntate di #Araccontarecominciatu. Sarei dovuta andare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro Gli auguri speciali di Tiziano Ferro per questo Natale diverso ce li meritiamo tutti elle.com Lorenzo Fiorini, scuola e canto le sue passioni

Un anno importante per il giovane cantante verolano, pronto a proporsi al grande pubblico Covid permettendo. Dopo i tre inediti ne è pronto un altro che presenterà al Festival Internazionale della can ...

Quelle frasi di Frattini in difesa dei cani dalle crudeltà usate per “riabilitare” il nuotatore cinese Sun Yang dalle accuse di doping

Il tre volte campione olimpico cinese di nuoto Sun Yang ha portato a casa un punto a suo favore in quella che ormai sembra essere un’infinita storia di doping: il Tribunale federale svizzero ha infatt ...

Un anno importante per il giovane cantante verolano, pronto a proporsi al grande pubblico Covid permettendo. Dopo i tre inediti ne è pronto un altro che presenterà al Festival Internazionale della can ...Il tre volte campione olimpico cinese di nuoto Sun Yang ha portato a casa un punto a suo favore in quella che ormai sembra essere un’infinita storia di doping: il Tribunale federale svizzero ha infatt ...