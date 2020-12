Terremoto oggi in Italia 26 dicembre 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale (Di sabato 26 dicembre 2020) Terremoto oggi 26 dicembre 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 26 dicembre 2020: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Le scosse di ieri, venerdì 25 dicembre ... Leggi su tpi (Di sabato 26 dicembre 2020)26Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, sabato 26: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, venerdì 25...

AndreD81 : RT @FurlanAnnamaria: 40anni fa il terribile #terremoto che devastò #Irpinia e #Basilicata. Una ferita profonda. Ma immensa fu la volontà e… - CasilinaNews : Vicovaro, la terra continua a tremare da giorni: a Natale altra scossa di 2.1 di magnitudo - infoitinterno : Terremoto oggi in Italia 24 dicembre 2020 | tutte le ultime scosse | Tempo reale - Accadde_Oggi : 1932 – Un terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in Cina, uccide oltre 70.000 persone. #AccaddeOggi - infoitinterno : Terremoto oggi nel Lazio, giovedì 24 dicembre 2020: scossa M 2.2 in provincia Rieti - Dati Ingv -