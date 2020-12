Terremoto in tempo reale, scocca nella notte in provincia di Catania (Di sabato 26 dicembre 2020) nella notte appena trascorsa l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato una nuova scossa di Terremoto in Sicilia in provincia di Catania. L’evento sismico, di magnitudo 2.6, è avvenuto alle 2.00 di oggi. L’epicentro è stato individuato a due chilometri da Ragalna piccolo paesino in provincia di Catania. La scossa è stata avvertita anche in altri centri del catanese, in particolare a Belpasso, a Nicolosi, a Paternò, a Pedara e a Santa Maria di Licodia. L’evento sismico non ha provocato danni né a cose né a persone. Gli esperti non escludono che nel corso della giornata possano esserci nuovi eventi sismici sempre nella stessa zona. Leggi su baritalianews (Di sabato 26 dicembre 2020)appena trascorsa l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato una nuova scossa diin Sicilia indi. L’evento sismico, di magnitudo 2.6, è avvenuto alle 2.00 di oggi. L’epicentro è stato individuato a due chilometri da Ragalna piccolo paesino indi. La scossa è stata avvertita anche in altri centri del catanese, in particolare a Belpasso, a Nicolosi, a Paternò, a Pedara e a Santa Maria di Licodia. L’evento sismico non ha provocato danni né a cose né a persone. Gli esperti non escludono che nel corso della giornata possano esserci nuovi eventi sismici semprestessa zona.

