Tennis | l’esordio stagionale di Andy Murray sarà a Delray Beach

(Di sabato 26 dicembre 2020) Si iniziano a delineare i vari programmi per iti in vista della stagione 2021 che è alle porte. Ora che il calendario è stato annunciato, gli atleti stanno organizzando al meglio la preparazione e scegliendo i tornei da disputare. Il primo torneo dell’annoquello di, negli Stati Uniti. Ad esordire in terra americana cianche l’ex numero uno del mondo e vincitore di tre Slam. Il britannico ha infatti ottenuto una Wild Card. Entry list che a mano a mano si riempi di giocatori più che discreti quella della manifestazione statunitense: oltre aspazio anche a Milos Raonic, Cristian Garin, Hubert Hurkacz, John Isner, Reilly Opelka e Sam Querrey. Foto: Lapresse