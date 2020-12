Tennis: Elliot Benchetrit giocherà per il Marocco a partire dal 2021 (Di sabato 26 dicembre 2020) Il panorama Tennistico vede un cambiamento di nazionalità all’orizzonte nel 2021. Elliot Benchetrit, ventiduenne attualmente numero 223 del mondo, con un miglior ranking di numero 198, ha deciso che giocherà difendendo la bandiera del Marocco. Il nizzardo spiega su Instagram le motivazioni della propria scelta: “Spero che abbiate passato bene le feste e che siate pronti per il 2021. Da parte mia, dal 1° gennaio comincerà un grande cambiamento nella mia storia Tennistica. Giocare per il Marocco, Paese di nascita di mio padre, sarà un onore! Rappresentare questo Paese in Coppa Davis e alle Olimpiadi lo sarà altrettanto. Rimango francese, ma sul campo da Tennis giocherò sotto i colori del Marocco. ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Il panoramatico vede un cambiamento di nazionalità all’orizzonte nel, ventiduenne attualmente numero 223 del mondo, con un miglior ranking di numero 198, ha deciso chedifendendo la bandiera del. Il nizzardo spiega su Instagram le motivazioni della propria scelta: “Spero che abbiate passato bene le feste e che siate pronti per il. Da parte mia, dal 1° gennaio comincerà un grande cambiamento nella mia storiatica. Giocare per il, Paese di nascita di mio padre, sarà un onore! Rappresentare questo Paese in Coppa Davis e alle Olimpiadi lo sarà altrettanto. Rimango francese, ma sul campo dagiocherò sotto i colori del. ...

