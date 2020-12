Tennis: anche Martina Trevisan al via del WTA di Abu Dhabi (Di sabato 26 dicembre 2020) Ci sarà anche Martina Trevisan al via del torneo d’apertura del calendario femminile, il WTA 500 di Abu Dhabi, che è anche il primo della nuova denominazione degli eventi voluta dall’associazione professionistica femminile, sulla scia degli analoghi nomi maschili (1000-500-250). La toscana, infatti, beneficia di una particolare decisione dell’organizzazione del torneo degli Emirati Arabi Uniti: è stato infatti deciso di non utilizzare i cinque spot riservati alle wild card, il che ne libera altrettanti per le giocatrici in attesa di beneficiare di eventuali rinunce. Questo fa sì che l’italiana, giunta con una cavalcata memorabile ai quarti di finale dell’ultimo Roland Garros, entri a far parte del tabellone principale insieme alla montenegrina Danka Kovinic, alla cinese Yafan Wang, alla kazaka Zarina ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Ci saràal via del torneo d’apertura del calendario femminile, il WTA 500 di Abu, che èil primo della nuova denominazione degli eventi voluta dall’associazione professionistica femminile, sulla scia degli analoghi nomi maschili (1000-500-250). La toscana, infatti, beneficia di una particolare decisione dell’organizzazione del torneo degli Emirati Arabi Uniti: è stato infatti deciso di non utilizzare i cinque spot riservati alle wild card, il che ne libera altrettanti per le giocatrici in attesa di beneficiare di eventuali rinunce. Questo fa sì che l’italiana, giunta con una cavalcata memorabile ai quarti di finale dell’ultimo Roland Garros, entri a far parte del tabellone principale insieme alla montenegrina Danka Kovinic, alla cinese Yafan Wang, alla kazaka Zarina ...

zazoomblog : Tennis: anche Martina Trevisan al via del WTA di Abu Dhabi - #Tennis: #anche #Martina #Trevisan - OA_Sport : Tennis: Martina Trevisan beneficia della decisione di togliere i posti riservati alle wild card del WTA di Abu Dhab… - ctarantino75 : RT @FiordiRisorse: Christian ha deciso di presentarsi con la sua racchetta da tennis perché in FdR #NonSiamoQuelloCheFacciamo Aderisci anc… - FiordiRisorse : Christian ha deciso di presentarsi con la sua racchetta da tennis perché in FdR #NonSiamoQuelloCheFacciamo Aderisc… - PandArancio : @peelliwastaken Schwartzman l'ho pescato l'anno scorso e ti lascio immaginare quanto ho goduto sulla terra. Per il… -