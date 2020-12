Storia a lieto fine: nuovi genitori per il neonato abbandonato a Natale al Frangipane (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Si è chiusa nel migliore dei modi la Storia del neonato abbandonato al Frangipane di Ariano Irpino. Una corsa che ha portato il bambino a trovare una nuova famiglia in pochissimo tempo. Il piccolo nato nella notte di Natale non è stato riconosciuto dalla madre, nonostante l’ospedale irpino le avesse messo a disposizione un supporto psicologico per riflettere sulla sua scelta. Nulla da fare, il bimbo è stato affidato al reparto di ostetricia e ginecologia ma la notizia si è sparsa in fretta e la sua solitudine è durata pochissimo, il tempo che una coppia, senza figli, portasse a termine le procedure di affidamento per portarlo nella sua nuova casa e riempirlo di affetto e amore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Si è chiusa nel migliore dei modi ladelaldi Ariano Irpino. Una corsa che ha portato il bambino a trovare una nuova famiglia in pochissimo tempo. Il piccolo nato nella notte dinon è stato riconosciuto dalla madre, nonostante l’ospedale irpino le avesse messo a disposizione un supporto psicologico per riflettere sulla sua scelta. Nulla da fare, il bimbo è stato affidato al reparto di ostetricia e ginecologia ma la notizia si è sparsa in fretta e la sua solitudine è durata pochissimo, il tempo che una coppia, senza figli, portasse a termine le procedure di affidamento per portarlo nella sua nuova casa e riempirlo di affetto e amore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Favola di Natale ad Avellino, partorisce suo figlio in ospedale e lo abbandona: il piccolo adottato da una giovane coppia

Insomma, una bella storia a lieto fine. La legge prevede infatti per le donne che non vogliono tenere il bambino la possibilità di rinunciare al riconoscimento dopo il parto. In tal modo si evitano ...

