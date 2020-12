Stella Tennant | è morta la modella scozzese di Karl Lagerfeld

(Di sabato 26 dicembre 2020)famosa per aver dominato le passerelle negli anni ’90, ènella sua casa cinque giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno. La polizia parla di circostanze “non sospette”.cominciò la sua carriera a 23 anni, quando era ancora una studentessa della Winchester School of Art e venne scoperta dal giornalista di Vogue Plum Sykes. La ragazza era di origini aristocratiche e questo la Articolo completo: dal blog SoloDonna

