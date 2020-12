Stefano Bettarini nella bufera per aver fatto polemica sui baci gay del GF Vip (Di domenica 27 dicembre 2020) Nonostante siano passati quasi 2 mesi dalla sua squalifica, Stefano Bettarini continua a lamentarsi del GF Vip. Ieri l’ex concorrente di Temptation Island, Jump e dell’Isola dei Famosi ha fatto una polemica dopo i baci che Tommaso ha dato a Pierpaolo e Andrea Zenga. “E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia “politicamente corretto“. Ciò che stabilisce “chi” e “come” le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad “uccelli” e “sc**ate“… O peggio, frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto ... Leggi su biccy (Di domenica 27 dicembre 2020) Nonostante siano passati quasi 2 mesi dalla sua squalifica,continua a lamentarsi del GF Vip. Ieri l’ex concorrente di Temptation Island, Jump e dell’Isola dei Famosi haunadopo iche Tommaso ha dato a Pierpaolo e Andrea Zenga. “E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia “politicamente corretto“. Ciò che stabilisce “chi” e “come” le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad “uccelli” e “sc**ate“… O peggio, frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto ...

itsGygyyx : RT @zorzidramaqueen: In un mondo di uomini etero come Stefano Bettarini, siate Pierpaolo Pretelli #Gfvip #zorzelli #prelemi - liamshugsx : Stefano Bettarini che parla di cosa si dovrebbe e non dovrebbe dire in tv, colui che dopo 3 minuti dalla sua entrat… - ToniaPeluso : Stefano Bettarini non perde mai occasione per confermare quanto schifo fa. Coerente. #GfVip - Gio_Ferrante3 : RT @1DFivePromises: Ma che cazzo vuole Stefano Bettarini? #GFVIP - bi_idda : RT @fuoridallhype_: Più Pierpaolo Pretelli, meno Stefano Bettarini #gfvip -