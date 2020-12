Springer Nature premia una chimica catanese

Leggi su dire

(Di sabato 26 dicembre 2020) PALERMO – È stato assegnato alla ricercatrice Anna Lucia Pellegrino, del dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Catania, il premio ‘Travel Grants for Early Career Researchers’, per la sezione ‘Materials’, promosso da ‘Springer Nature’, uno dei più prestigiosi editori di volumi accademici e riviste scientifiche. Ai vincitori (sono stati selezionati 17 ricercatori da tutto il mondo sulla base della carriera e dei più importanti contributi a conferenze e articoli scientifici) sono state conferite borse di formazione per sostenere lo sviluppo delle proprie competenze ad inizio carriera (con dottorato concluso da non più di 5 anni) e per sostenere i costi di registrazione per la partecipazione a corsi di formazione, seminari o conferenze.