Sport, le cose belle dell’anno che ha fermato i giochi (Di sabato 26 dicembre 2020) Niente giochi olimpici, niente europei di calcio. I campionati sospesi e tutte le altre competizioni rinviate. Anche per lo sport il 2020 è stato anno inimmaginabile. Le Olimpiadi di Tokyo sono state spostate di un anno, lo stesso vale per gli europei che l’Italia di Mancini avrebbe dovuto giocare. Tutte le competizioni che sono ripartite lo hanno fatto in periodi diversi da quello abituale e senza la presenza del pubblico. Questo non ha impedito però che lo sport riuscisse a regalare emozioni anche nell’anno che si sta chiudendo. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) Niente giochi olimpici, niente europei di calcio. I campionati sospesi e tutte le altre competizioni rinviate. Anche per lo sport il 2020 è stato anno inimmaginabile. Le Olimpiadi di Tokyo sono state spostate di un anno, lo stesso vale per gli europei che l’Italia di Mancini avrebbe dovuto giocare. Tutte le competizioni che sono ripartite lo hanno fatto in periodi diversi da quello abituale e senza la presenza del pubblico. Questo non ha impedito però che lo sport riuscisse a regalare emozioni anche nell’anno che si sta chiudendo.

RiccardoTom13 : @MarcoBelardine4 In questo social ci sono 3 cose che non vanno bene: - Ducciosensei - La gazzetta dello sport - I… - martisshe : sinceramente ritengo che in uno sport che processa il “we race as one”, di queste cose ci sia il grande bisogno di… - Livin46 : @tuttonapoli Ormai bisogna convincersi che dire cattiverie sul Napoli e su Napoli e divenuto lo sport nazionale. Ci… - ranctonia : al figlio di quasi quarant’anni dice che deve essere più responsabile e pensare alle cose serie non allo sport che… - roronacci : #Cose che possiamo fare a Natale: piccola guida immaginifica sul calcio del 25 dicembre - Sport Fanpage 7JO6vVLEm -