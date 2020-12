Sorpresa, anche Elisabetta Canalis contro il politicamente corretto: “Smettiamo di omologarci” (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic – Trovare un personaggio dello spettacolo che si pronunci contro il politically correct è più difficile che scovare il proverbiale ago nel pagliaio: eppure ecco spuntare Elisabetta Canalis che su Instagram si schiera contro l’ipocrisia del pensiero unico. Lo ha fatto complimentandosi con Roberto D’Agostino per un suo articolo apparso su Dagospia, nel quale il giornalista lanciava strali contro la piaga del nuovo secolo, la censura buonista declinata in tutte le salse che ha ormai cannibalizzato il mondo dello show business. Nel suo pezzo, D’Agostino menzionava l’episodio della Littizzetto querelata dalla Leotta per una «battutaccia» sulle parti intime della permalosissima soubrette. Elisabetta Canalis si schiera contro la censura ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic – Trovare un personaggio dello spettacolo che si pronunciil politically correct è più difficile che scovare il proverbiale ago nel pagliaio: eppure ecco spuntareche su Instagram si schieral’ipocrisia del pensiero unico. Lo ha fatto complimentandosi con Roberto D’Agostino per un suo articolo apparso su Dagospia, nel quale il giornalista lanciava stralila piaga del nuovo secolo, la censura buonista declinata in tutte le salse che ha ormai cannibalizzato il mondo dello show business. Nel suo pezzo, D’Agostino menzionava l’episodio della Littizzetto querelata dalla Leotta per una «battutaccia» sulle parti intime della permalosissima soubrette.si schierala censura ...

WeCinema : Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on deman… - lessoconlapeara : RT @tommizeta_: Tommy ha detto di essere innamorato di F e paranoie varie. Confronto top e fra 'ho sentito anche tua mamma' Poi sorpresa d… - dydsix : @mckillbill Anche secondo me. Neanche a me fa impazzire. Ma prendere lui e Gomez per me sarebbe tanta roba in quest… - tommizeta_ : Tommy ha detto di essere innamorato di F e paranoie varie. Confronto top e fra 'ho sentito anche tua mamma' Poi so… - HSilviaconsta : RT @Marco_Slongo: Se nella foto ci vedete un piccolo contenitore da laboratorio non vi sbagliate. Ma noi ci vediamo anche il lavoro di otto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa anche Sorpresa, anche Elisabetta Canalis contro il politicamente corretto: “Smettiamo di omologarci” Il Primato Nazionale Governo da lockdown a Italia divisa in zone, il 2020 di Conte alle prese col coronavirus

Complici le difficoltà interne al M5S, con Luigi Di Maio che, a sorpresa, il 22 gennaio lascia la guida del Movimento, passando il testimone al reggente Vito Crimi. Di Maio abbandona anche il ruolo di ...

F1, i tifosi scelgono la gara più bella: il verdetto a sorpresa con la Rossa protagonista

Il sondaggio promosso da Formula 1 chiedeva agli appassionati di votare la corsa migliore dell’anno che, manco a dirlo, ha visto il sette volte iridato protagonista. A vincere, infatti, è stata la cor ...

Complici le difficoltà interne al M5S, con Luigi Di Maio che, a sorpresa, il 22 gennaio lascia la guida del Movimento, passando il testimone al reggente Vito Crimi. Di Maio abbandona anche il ruolo di ...Il sondaggio promosso da Formula 1 chiedeva agli appassionati di votare la corsa migliore dell’anno che, manco a dirlo, ha visto il sette volte iridato protagonista. A vincere, infatti, è stata la cor ...