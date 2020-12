«Sono solo in casa, venite a farmi compagnia per il brindisi?»: carabinieri a Bologna festeggiano con l’anziano 94enne (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha telefonato ai carabinieri della centrale operativa di Vergato, nel Bolognese per dire che si sentiva solo e per chiedere di poter condividere con qualcuno un brindisi natalizio. Protagonista della vicenda un 94enne di Alto Reno che ha chiamato i militari dicendo di essere “solo in casa: non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché Sono solo”. Così, sentita la telefonata, gli uomini dell’Arma si Sono recati a casa del signor Fiorenzo che li stava aspettando. Ai carabinieri, il 94enne ha raccontato aneddoti di vita come quello ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha telefonato aidella centrale operativa di Vergato, nel Bolognese per dire che si sentivae per chiedere di poter condividere con qualcuno unnatalizio. Protagonista della vicenda undi Alto Reno che ha chiamato i militari dicendo di essere “in: non mi manca niente, mi mancauna persona fisica con cui scambiare ildi Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché”. Così, sentita la telefonata, gli uomini dell’Arma sirecati adel signor Fiorenzo che li stava aspettando. Ai, ilha raccontato aneddoti di vita come quello ...

