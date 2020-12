"Sono Fiorenzo, ho 94 anni, sono solo. Potete venire?". La telefonata ai Carabinieri che spacca il cuore: effetti collaterali del governo Conte (Di sabato 26 dicembre 2020) Una storia che commuove e, anche, fa un pizzico di rabbia. La storia è quella di Fiorenzo Malvolti, 94 anni, solo nel giorno di Natale. Così solo da chiamare i Carabinieri: "Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94 anni e sono solo in casa, non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, dieci minuti a venire a trovarmi perché sono solo", così alle divise di Alto Reno Terme, provincia di Bologna, nel cuore della notte. E così gli agenti sono andati a trovarlo: Fiorenzo li ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Una storia che commuove e, anche, fa un pizzico di rabbia. La storia è quella diMalvolti, 94nel giorno di Natale. Cosìda chiamare i: "Buongiorno, mi chiamo Malavolti, ho 94in casa, non mi manca niente, mi mancauna persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, dieci minuti aa trovarmi perché", così alle divise di Alto Reno Terme, provincia di Bologna, neldella notte. E così gli agentiandati a trovarlo:li ...

