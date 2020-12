Somma Vesuviana | il sindaco | “Cultura e tradizioni ci riporteranno alla socializzazione”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Invito tutti i cittadini ad inviarci foto dei presepi, magari fatti in casa, per partecipare all’iniziativa “Uniti per vincere” graziequale stiamo raccogliendo opere inedite, dipinti, foto, musiche inedite composte durante la pandemia. Lo abbiamo fatto in occasione degli ultimi eventi in modo tale da raccontare e documentare le tappe di questa pandemia in questa seconda fase.fine, quando questa terribile esperienza sarà finita organizzeremo con il materiale inviatoci, una grande mostra fotografica ma con la quale esporremo anche le opere realizzate come musiche, disegni, testi scritti, poesie, romanzi per valorizzare il ritornoattraverso la creatività e la. Colgo l’occasione di ...