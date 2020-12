Shia LaBeouf, dopo le accuse di violenza andrà in rehab: "Ha bisogno di aiuto" (Di sabato 26 dicembre 2020) Shia LaBeouf è, da poco, stato denunciato da FKA Twigs per abusi fisici, psicologici e sessuali: gli avvocati dell'attore hanno comunicato l'inizio di un periodo di rehab Shia LaBeouf andrà in rehab dopo le accuse di violenza sessuale e psicologica subite da parte di FKA Twigs. La rivelazione giunge dagli avvocati dell'interprete e sottolinea le enormi difficoltà che LaBeouf sta attraversando nell'ultimo periodo. dopo il successo di Honey Boy, LaBeouf sembrava aver abbracciato una catarsi necessaria per la sua vita. La situazione, però, ha subito un nuovo capovolgimento e ha reso necessario un intervento ancora più complesso ed obbligatorio. Shawn Holley, legale di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 dicembre 2020)è, da poco, stato denunciato da FKA Twigs per abusi fisici, psicologici e sessuali: gli avvocati dell'attore hanno comunicato l'inizio di un periodo diinledisessuale e psicologica subite da parte di FKA Twigs. La rivelazione giunge dagli avvocati dell'interprete e sottolinea le enormi difficoltà chesta attraversando nell'ultimo periodo.il successo di Honey Boy,sembrava aver abbracciato una catarsi necessaria per la sua vita. La situazione, però, ha subito un nuovo capovolgimento e ha reso necessario un intervento ancora più complesso ed obbligatorio. Shawn Holley, legale di ...

