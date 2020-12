Serie B: gli arbitri per la 15esima giornata (Di sabato 26 dicembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri e degli Assistenti che dirigeranno le gare valide per la quindicesima giornata di Serie B domenica 27 dicembre 2020 Serie B: quali sono le designazioni arbitrali per la 15esima giornata? ASCOLI-SPAL ore 15 ABISSO VILLA-BERTI/ MASSIMI) BRESCIA-EMPOLI ore 18 ROS (MIELI-TRINCHIERI/SOZZA( COSENZA-PISA DI MARTINO (ROBILOTTA- PERROTTA/ ROBILOTTA I.) CREMONESE-MONZA ore 21 MARCHETTI (LO CICERO- AFFATATO/SERRA) FROSINONE-PORDENONE PEZZUTO (MASTRODONATO- SECHI/VOLPI) LECCE-VICENZA PATERNA (BOTTEGONI- YOSHIGAWA/AYROLDI) REGGIANA-REGGINA ore 12.30 AMABILE (CALIARI-DI GIOIA/ ILLUZZI) VENEZIA-SALERNITANA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi deglie degli Assistenti che dirigeranno le gare valide per la quindicesimadiB domenica 27 dicembre 2020B: quali sono le designazioni arbitrali per la? ASCOLI-SPAL ore 15 ABISSO VILLA-BERTI/ MASSIMI) BRESCIA-EMPOLI ore 18 ROS (MIELI-TRINCHIERI/SOZZA( COSENZA-PISA DI MARTINO (ROBILOTTA- PERROTTA/ ROBILOTTA I.) CREMONESE-MONZA ore 21 MARCHETTI (LO CICERO- AFFATATO/SERRA) FROSINONE-PORDENONE PEZZUTO (MASTRODONATO- SECHI/VOLPI) LECCE-VICENZA PATERNA (BOTTEGONI- YOSHIGAWA/AYROLDI) REGGIANA-REGGINA ore 12.30 AMABILE (CALIARI-DI GIOIA/ ILLUZZI) VENEZIA-SALERNITANA ...

