Serie B, gli arbitri per la 15ª giornata di campionato (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono stati designati gli arbitri per la 15ª giornata di Serie B La Serie A è ferma per la pausa natalizia, ma la Serie B va avanti. Sono stati così designati gli arbitro per la 15esima giornata del campionato cadetto. Ascoli-Spal: Abisso di Palermo (VIlla-Berti/Massimi) Brescia-Empoli (ore 18): Ros di Pordenone (Miele-Trinchieri/Sozza) Chievo-Cittadella: Gariglio di Pinerolo (Passeri-Imperiale/Maggioni) Cosenza-Pisa: Di Martino di Teramo (Robilotta M.-Perrotti/Robilotta I.) Cremonese-Monza (ore 21): Marchetti di Ostia Lido Lo Cicero-Affatato/Serra) Frosinone-Pordenone: Pezzuto di Lecce (Mastrodonato-Sechi/Volpi) Lecce-LR Vicenza: Paterna di Teramo (Bottegoni-Yoshikawa/Ayroldi) Reggiana-Reggina (ore 12.30): Amabile di Vicenza (Caliari-Di Gioia/Illuzzi) ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono stati designati gliper la 15ªdiB LaA è ferma per la pausa natalizia, ma laB va avanti. Sono stati così designati gli arbitro per la 15esimadelcadetto. Ascoli-Spal: Abisso di Palermo (VIlla-Berti/Massimi) Brescia-Empoli (ore 18): Ros di Pordenone (Miele-Trinchieri/Sozza) Chievo-Cittadella: Gariglio di Pinerolo (Passeri-Imperiale/Maggioni) Cosenza-Pisa: Di Martino di Teramo (Robilotta M.-Perrotti/Robilotta I.) Cremonese-Monza (ore 21): Marchetti di Ostia Lido Lo Cicero-Affatato/Serra) Frosinone-Pordenone: Pezzuto di Lecce (Mastrodonato-Sechi/Volpi) Lecce-LR Vicenza: Paterna di Teramo (Bottegoni-Yoshikawa/Ayroldi) Reggiana-Reggina (ore 12.30): Amabile di Vicenza (Caliari-Di Gioia/Illuzzi) ...

TORINO – Questi gli arbitri designati per la 15ª giornata di andata del campionato di Serie B, in programma domani, 27 dicembre, alle ore 15 (tranne diversi orari per le gare di Brescia, Cremona e Reg ...

