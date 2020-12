Serena Garitta: “Vi auguro di essere autentici anche se…” – FOTO (Di sabato 26 dicembre 2020) Una delle storiche vincitrici delle prime edizioni del Grande Fratello pubblica un post insieme al figlio e scrive un augurio particolare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi) Serena Garitta vinse il Grande Fratello nel 2004 quando il reality era alla sua quarta edizione. Quell’anno lo show di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 dicembre 2020) Una delle storiche vincitrici delle prime edizioni del Grande Fratello pubblica un post insieme al figlio e scrive un augurio particolare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@serenupi)vinse il Grande Fratello nel 2004 quando il reality era alla sua quarta edizione. Quell’anno lo show di L'articolo proviene da YesLife.it.

_WhiteThiago : @Ciuccia_Mentine @comicsiringo È serena garitta, dopo dieci minuti sei piena - raffiluc : RT @giacomoaddario: Ma è Serena Garitta? - dea_channel : la divina Serena Garitta testimonial per golden lady ????????????? - giacomoaddario : Ma è Serena Garitta? - Avgercutie : Comunque non io che non vedevo UNA edizione del #GF da Serena Garitta praticamente. La quarantena mi fa vedere i pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Garitta Serena Garitta: “Vi auguro di essere autentici anche se…” – FOTO Yeslife Grande Fratello, che fine ha fatto Patrick? Eccolo oggi nuova vita dopo il reality

Patrick Ray Pugliese ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello alla quarta edizione quando a trionfare fu Serena Garitta e lui si piazzò al secondo posto. Dopo tale esperienza divenne il ...

Lotto, la regina delle estrazioni sbanca anche su Instagram

Lotto, la diretta streaming dell'estrazione viene condotta da un personaggio sensualissimo e molto amato sui social, Serena Garitta.

Patrick Ray Pugliese ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello alla quarta edizione quando a trionfare fu Serena Garitta e lui si piazzò al secondo posto. Dopo tale esperienza divenne il ...Lotto, la diretta streaming dell'estrazione viene condotta da un personaggio sensualissimo e molto amato sui social, Serena Garitta.