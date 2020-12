Secondo il Presidente del Turkmenistan il Covid si può curare con la liquirizia (Di sabato 26 dicembre 2020) Secondo il Presidente del Turkmenistan, Gurbangouly Berdymoukhamedov, la cura miracolosa contro il Covid sarebbe la liquirizia, anche se ovviamente non ha fornito alcuna prova scientifica a riguardo. ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020)ildel, Gurbangouly Berdymoukhamedov, la cura miracolosa contro ilsarebbe la, anche se ovviamente non ha fornito alcuna prova scientifica a riguardo. ...

repubblica : La cura per il Covid secondo il presidente del Turkmenistan: la liquirizia [aggiornamento delle 10:11] - repubblica : La cura per il Covid secondo il presidente del Turkmenistan: la liquirizia - TuttoQuaNews : RT @repubblica: La cura per il Covid secondo il presidente del Turkmenistan: la liquirizia [aggiornamento delle 10:11] - BreakingItalyNe : RT @repubblica: La cura per il Covid secondo il presidente del Turkmenistan: la liquirizia - rosatoeu : La cura per il Covid secondo il presidente del Turkmenistan: la liquirizia. Gurbangouly Berdymoukhamedov garantisce… -