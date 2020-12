Scritte sui muri e altri atti vandalici: immagini e video per cercare gli autori di questi raid (Di sabato 26 dicembre 2020) MONTE ROBERTO - Scritte sui muri, disegni sparsi per la frazione, bottiglie e cestini rotti. La segnalazione di quanto accaduto nei giorni scorsi a Pianello Vallesina arriva dall'amministrazione ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 dicembre 2020) MONTE ROBERTO -sui, disegni sparsi per la frazione, bottiglie e cestini rotti. La segnalazione di quanto accaduto nei giorni scorsi a Pianello Vallesina arriva dall'amministrazione ...

Macry79 : #DogdugunEvKaderindir Così abbiamo anche Benal che fa le scritte sui muri davanti la prigione di Mehdi? Si dopo l… - RobertoLocate14 : @CinicaFame Lui si dedica alle demolizioni e lei alle scritte sui muri. Poi daranno la colpa ai messicani... - mauricapri : @giuliainnocenzi Si Giulia, ma tu pensi che le scritte sui pacch siga abbiano diminuito l uso o solo fornito alibi… - mhmdnsra_ : ti ascolto anche quando tu non mi parli siamo come frasi scritte sui muri di questi palazzi - Morgana96V : Io che ripenso che è stato concesso il cucurio a pier con Elisabetta per farle fare le scritte sui muri ???? #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Scritte sui Ancora minacce all'assessore Galesi: uova lanciate e scritte sui muri Giornale dei Navigli Scritte sui muri e altri atti vandalici: immagini e video per cercare gli autori di questi raid

MONTE ROBERTO - Scritte sui muri, disegni sparsi per la frazione, bottiglie e cestini rotti. La segnalazione di quanto accaduto nei giorni scorsi a Pianello Vallesina ...

Maradona, Dalma “scrive” a Diego: “Grazie papà per avermi fatto amare il Boca”

A un mese dalla scomparsa, non si ferma la eco di Diego. E quando il Boca ha ribaltato la sconfitta con il Racing in Copa Libertadores alla Bombonera arrivando in semifinale, Dalma Maradona ha voluto ...

MONTE ROBERTO - Scritte sui muri, disegni sparsi per la frazione, bottiglie e cestini rotti. La segnalazione di quanto accaduto nei giorni scorsi a Pianello Vallesina ...A un mese dalla scomparsa, non si ferma la eco di Diego. E quando il Boca ha ribaltato la sconfitta con il Racing in Copa Libertadores alla Bombonera arrivando in semifinale, Dalma Maradona ha voluto ...