Sci alpino: tutti i podi dell’Italia nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino dal 1967 (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 955 i podi dell’Italia dello sci alpino in Coppa del Mondo dal 1966-1967, cioè in 55 edizioni del trofeo pensato e ideato dal giornalista francese Serge Lang (la 55esima è in corso). Aggiornati a oggi: 283 vittorie, 339 secondi e 333 terzi posti, così suddivisi: 605 (188 vittorie, 211 secondi e 206 terzi posti) in campo maschile, 350 (95 vittorie, 128 secondi e 127 terzi posti) in campo femminile. E ci sono tutti! Controllati e ri-controllati. In attesa dei prossimi… Buona lettura! 1966-1967 1 (femminile) 1ª Giustina Demetz – DH Sestriere (Ita) 3/3/1967. 1967-1968: 0 1968-1969: 0 1969-1970: 9 (tutti maschili) 1° Gustav Thöni – GS Val D’Isere (Fra) – 11/12/1969 1° Gustav Thöni – SL ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 955 idello sciindeldal 1966-, cioè in 55 edizioni del trofeo pensato e ideato dal giornalista francese Serge Lang (la 55esima è in corso). Aggiornati a oggi: 283 vittorie, 339 secondi e 333 terzi posti, così suddivisi: 605 (188 vittorie, 211 secondi e 206 terzi posti) in campo maschile, 350 (95 vittorie, 128 secondi e 127 terzi posti) in campo femminile. E ci sono! Controllati e ri-controllati. In attesa dei prossimi… Buona lettura! 1966-1 (femminile) 1ª Giustina Demetz – DH Sestriere (Ita) 3/3/-1968: 0 1968-1969: 0 1969-1970: 9 (maschili) 1° Gustav Thöni – GS Val D’Isere (Fra) – 11/12/1969 1° Gustav Thöni – SL ...

