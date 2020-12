Sci alpino, cambiato il programma delle gare di Bormio. Nuovo calendario, date e orari: discesa posticipata (Di sabato 26 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino farà tappa a Bormio per quanto riguarda il circuito maschile. La massima competizione itinerante, dopo una mini pausa concomitante con Natale e Santo Stefano, riparte dalla località valtellinese. Già oggi è andata in scena la prima prova cronometrata della discesa libera, domani ne è prevista una seconda e poi spazio alle due gare veloci tra lunedì 28 e martedì 29 dicembre (saranno le ultime prove dell’anno solare, poi il Circo Bianco tornerà protagonista a Zagabria a inizio gennaio). Le previsioni meteo per il 28 dicembre non sono però confortanti a Bormio, si preannunciano delle perturbazioni per l’inizio della prossima settimana e dunque la giuria, in accordo con FISI e Infront, ha deciso di modificare il programma di gara, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di scifarà tappa aper quanto riguarda il circuito maschile. La massima competizione itinerante, dopo una mini pausa concomitante con Natale e Santo Stefano, riparte dalla località valtellinese. Già oggi è andata in scena la prima prova cronometrata dellalibera, domani ne è prevista una seconda e poi spazio alle dueveloci tra lunedì 28 e martedì 29 dicembre (saranno le ultime prove dell’anno solare, poi il Circo Bianco tornerà protagonista a Zagabria a inizio gennaio). Le previsioni meteo per il 28 dicembre non sono però confortanti a, si preannuncianoperturbazioni per l’inizio della prossima settimana e dunque la giuria, in accordo con FISI e Infront, ha deciso di modificare ildi gara, ...

GiornaleLORA : Record di share per lo sci alpino – BORMIO FIS WORLD CUP - lorenteggio : RECORD DI SHARE PER LO SCI ALPINO - Luca_Monta_ : RT @gianmilan76: Siamo a 955! Ve li potete gustare tutti, al link qua sotto, in attesa dei prossimi. Il grande traguardo di quota 1000 non… - infoitsport : Sci alpino, le pagelle dell'avvio di stagione dell'Italia: conferme per Bassino, Brignone e Goggia, gigantisti e di… - zazoomblog : Sci alpino i precedenti dell’Italia a Semmering. L’ultima vittoria risale al 2002 - #alpino #precedenti #dell’Ital… -