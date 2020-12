Sci alpino | Bormio 2020 | Cochran-Siegle domina la prima prova | Innerhofer miglior italiano

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020) Lacronometrata in vista della discesa di cdm di lunedì sulla pista Stelvio diha visto come protagonista Ryanin 1.56.63. Alle sue spalle il norvegese Aleksander Kilde in 1.59.21 e l’austriaco Matthias Mayer in 1.59.24. Ilè Christofcon il decimo tempo in 2.00.87. Per l’Italia ci sono poi a seguire Matteo Marsaglia dodicesimo in 2.00.96, Davide Cazzaniga sedicesimo in 2.01.36 ed Emanuele Buzzi ventesimo in 2.01.47. Distanze invece in 2.01.99 Dominik Paris. SportFace.