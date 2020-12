Sassuolo, fiocco azzurro per Berardi: è nato il piccolo Nicolò (Di sabato 26 dicembre 2020) fiocco azzurro in casa Sassuolo: è nato Nicolò, figlio di Domenico Berardi e della compagna Francesca. L’annuncio della società Un 2020 da incorniciare per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo ha trovato una continuità mai vista in carriera e sono diminuiti, o del tutto scomparsi, quei colpi di testa che a volte macchiavano le sue prestazioni. Oggi il Sassuolo annuncia la lieta notizia della paternità di Domenico Berardi: la compagna Francesca ha dato alla luce il piccolo Nicolò. Ecco il messaggio sui social della società neroverde. fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020)in casa: è, figlio di Domenicoe della compagna Francesca. L’annuncio della società Un 2020 da incorniciare per Domenico. L’attaccante delha trovato una continuità mai vista in carriera e sono diminuiti, o del tutto scomparsi, quei colpi di testa che a volte macchiavano le sue prestazioni. Oggi ilannuncia la lieta notizia della paternità di Domenico: la compagna Francesca ha dato alla luce il. Ecco il messaggio sui social della società neroverde.in casa: benvenuto...

Tinco_ : RT @SassuoloUS: Fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi ???? Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico ?? #For… - sassuolonews : RT @SassuoloUS: Fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi ???? Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico ?? #For… - SassuoloUS : Fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi ???? Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo fiocco Sassuolo, fiocco azzurro per Berardi: è nato il piccolo Nicolò Calcio News 24 Sassuolo, Domenico Berardi diventa papà: è nato Nicolò

Il Sassuolo attraverso una nota ufficiale diramata anche sui social ha annunciato che Domenico Berardi e la sua compagna Francesca Fantuzzi sono ...

Fiocco azzurro in casa Berardi: è nato Nicolò. Il Sassuolo: “Congratulazioni a papà e mamma”

Fiocco azzurro in casa Berardi. La compagna del giocatore, Francesca Fantuzzi, ha dato alla luce Nicolò. È stato lo stesso Sassuolo a dare la notizia sui social: “ Fiocco azzurro in casa Sassuolo: ben ...

Il Sassuolo attraverso una nota ufficiale diramata anche sui social ha annunciato che Domenico Berardi e la sua compagna Francesca Fantuzzi sono ...Fiocco azzurro in casa Berardi. La compagna del giocatore, Francesca Fantuzzi, ha dato alla luce Nicolò. È stato lo stesso Sassuolo a dare la notizia sui social: “ Fiocco azzurro in casa Sassuolo: ben ...