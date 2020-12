Sassuolo, fiocco azzurro in casa Berardi. Oggi è nato Nicolò (Di domenica 27 dicembre 2020) Domenico Berardi è diventato papà per la prima volta, Oggi è nato Nicolò e questo è il post del Sassuolo di auguri per il suo attaccante:“fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi. Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico. #ForzaSasol“. fiocco azzurro in casa Sassuolo: benvenuto Nicolò #Berardi Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico #ForzaSasol pic.twitter.com/NVMcS8OlR3 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 26, 2020 Foto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Domenicoè diventato papà per la prima volta,e questo è il post deldi auguri per il suo attaccante:“in: benvenuto. Congratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico. #ForzaSasol“.in: benvenutoCongratulazioni a mamma Francesca e a papà Domenico #ForzaSasol pic.twitter.com/NVMcS8OlR3 — U.S.(@US) December 26, 2020 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

