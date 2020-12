Sassuolo, fiocco azzurro in casa Berardi: è nato Nicolò (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenico Berardi è diventato papà. Il Sassuolo, con una toa sul proprio sito, ha annunciato che è nato questa mattina il piccolo Nicolò. La squadra ha fatto gli auguri al proprio centravanti e alla sua compagna Francesca Fantuzzi. Il regalo più bello, questo Natale, lo ha ricevuto sicuramente il numero 25 dei neroverdi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenicoè diventato papà. Il, con una toa sul proprio sito, ha annunciato che èquesta mattina il piccolo. La squadra ha fatto gli auguri al proprio centravanti e alla sua compagna Francesca Fantuzzi. Il regalo più bello, questo Natale, lo ha ricevuto sicuramente il numero 25 dei neroverdi. SportFace.

