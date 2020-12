Santo Stefano: storia e tradizioni del 26 dicembre (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 26 dicembre è il giorno di Santo Stefano che la chiesa cattolica ricorda assieme ad alcune chiese protestanti. Mentre la chiesa ortodossa lo festeggia il 27 dicembre. Per molti è la giornata degli avanzi dove si consuma quel che resta del giorno prima e ci si rilassa oppure in tempi addietro si andava a fare una gita fuori porta. Ma vediamo le origini di questa festa. Origini della festività Il giorno di Santo Stefano è una festa nazionale non solo in Italia, che lo rese festivo nel 1947, ma anche in altre parti del mondo come Austria, Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Romania, San Marino, Città del Vaticano e Svizzera italiana. La festa del 26 dicembre non è però religiosa si voleva solo prolungare i due giorni di festa consecutivi così come accade nella ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 26è il giorno diche la chiesa cattolica ricorda assieme ad alcune chiese protestanti. Mentre la chiesa ortodossa lo festeggia il 27. Per molti è la giornata degli avanzi dove si consuma quel che resta del giorno prima e ci si rilassa oppure in tempi addietro si andava a fare una gita fuori porta. Ma vediamo le origini di questa festa. Origini della festività Il giorno diè una festa nazionale non solo in Italia, che lo rese festivo nel 1947, ma anche in altre parti del mondo come Austria, Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Romania, San Marino, Città del Vaticano e Svizzera italiana. La festa del 26non è però religiosa si voleva solo prolungare i due giorni di festa consecutivi così come accade nella ...

