Santo Stefano, perché è un giorno rosso da calendario? (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano, ma cos’ha di così speciale da essere giorno rosso da calendario? Durante le festività natalizie, il 26 dicembre, capita il giorno di Santo Stefano. Come mai festeggiamo? perché è un giorno rosso da calendario? Tradizionalmente, in Italia, questo giorno è considerato un prolungamento del Natale per riunirsi e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 26 dicembre si festeggia, ma cos’ha di così speciale da essereda? Durante le festività natalizie, il 26 dicembre, capita ildi. Come mai festeggiamo?è unda? Tradizionalmente, in Italia, questoè considerato un prolungamento del Natale per riunirsi e L'articolo proviene da Inews.it.

