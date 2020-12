Santo Stefano in zona rossa, cosa si può fare e cosa no (Di sabato 26 dicembre 2020) Santo Stefano in zona rossa. Proseguono anche oggi, 26 dicembre, le restrizioni volte a limitare la diffusione del Covid-19. Nessun pranzo al ristorante o colazione al bar, resta invece garantito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli dettati da comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per fare ritorno alla propria residenza o domicilio. Leggi anche:Natale. Spostamenti, visite a parenti e autocertificazioni: ecco tutto quello che si può fare (e cosa no) oggi Visite a parenti e amici Fino all’Epifania sarà possibile far visita a parenti o amici all’interno della stessa regione, dalle 5 alle 22, e per un massimo di due persone. È possibile portare con sè i figli minori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 dicembre 2020)in. Proseguono anche oggi, 26 dicembre, le restrizioni volte a limitare la diffusione del Covid-19. Nessun pranzo al ristorante o colazione al bar, resta invece garantito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli dettati da comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o perritorno alla propria residenza o domicilio. Leggi anche:Natale. Spostamenti, visite a parenti e autocertificazioni: ecco tutto quello che si può(eno) oggi Visite a parenti e amici Fino all’Epifania sarà possibile far visita a parenti o amici all’interno della stessa regione, dalle 5 alle 22, e per un massimo di due persone. È possibile portare con sè i figli minori ...

