Salvini scambia signora per clochard? Lega | Falso Lui | Non va mai bene ciò che faccio

"Nessun errore e nessun pacco distribuito a caso". Lo precisa in una nota l'ufficio stampa della Lega. A Natale, il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato alla consegna di alcuni generi alimentari a famiglie che ne avevano fatto richiesta, e che pertanto avevano lasciato i propri dati e successivamente hanno acconsentito ad alcune fotografie. È il caso della signora residente in via Perugino a Milano (iniziali del nome T. W. S.) - sottolinea l'ufficio stampa leghista - e che secondo alcuni media sarebbe stata scambiata per una clochard. La notizia è totalmente falsa, come peraltro facilmente verificabile dai comunicati inviati dall'ufficio stampa del senatore Salvini già mercoledì 23 dicembre. La solidarietà ai senzatetto - aggiunge il comunicato - era ...

