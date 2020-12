Salvini e i pasti ai bisognosi a Natale coi City Angels: 'Mia madre scambiata per una clochard perché nera' - Furlan: 'Era lì a mia insaputa'... (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre, Matteo Salvini , a Milano , ha accompagnato i volontari dell'associazione City Angels a consegnare pacchi dono ai bisognosi. Un uomo, Michele Tibello, della Rete Italiana Antifascista, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre, Matteo, a Milano , ha accompagnato i volontari dell'associazionea consegnare pacchi dono ai. Un uomo, Michele Tibello, della Rete Italiana Antifascista, ...

LegaSalvini : #SALVINI: 'A #NATALE IO ESCO, VADO A PORTARE PASTI CALDI E DONI AI BISOGNOSI' - lucadif79 : RT @RITADILULLO1: Salvini distribuisce pasti ai senzatetto, un post lo smentisce: «Quella è mia madre, e non è una clochard» - BlueRoyale1 : @UtherPe1 Uther, hai un ristorante e, da persona di buon cuore, porti pasti caldi a chi ne ha bisogno. Io sto in un… - RITADILULLO1 : Salvini distribuisce pasti ai senzatetto, un post lo smentisce: «Quella è mia madre, e non è una clochard»… - giul9801 : RT @isadoralarosa: #salviniclochard Salvini distribuisce pasti con i City Angels, un post lo smentisce: «Quella è mia madre, e non è una cl… -