Salto con gli sci, 69ma Tournée 4 Trampolini. Halvor Egner Granerud è il grande favorito, ma occhio alle sorprese (Di sabato 26 dicembre 2020) I FAVORITI DELLA 69^ EDIZIONE La prima fase della stagione 2020-21 è andata in archivio e il Salto con gli sci si prepara al liturgico appuntamento della Tournée dei 4 Trampolini, che dal 28 dicembre al 6 gennaio impEgnerà gli atleti in una lotta senza esclusione di colpi per la 69ma edizione di un evento mitico e popolarissimo. Purtroppo quest’anno, per la prima volta nella storia, non ci saranno le consuete folle oceaniche a gremire gli spalti degli stadi del Salto, in quanto le problematiche generate dalla pandemia di Covid-19 hanno imposto di disputare le competizioni a porte chiuse. L’atmosfera non sarà, quindi, quella abituale. Tuttavia, il nome del vincitore rimarrà comunque negli annali. In tal senso, il grande favorito per il successo finale ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) I FAVORITI DELLA 69^ EDIZIONE La prima fase della stagione 2020-21 è andata in archivio e ilcon gli sci si prepara al liturgico appuntamento delladei 4, che dal 28 dicembre al 6 gennaio impà gli atleti in una lotta senza esclusione di colpi per laedizione di un evento mitico e popolarissimo. Purtroppo quest’anno, per la prima volta nella storia, non ci saranno le consuete folle oceaniche a gremire gli spalti degli stadi del, in quanto le problematiche generate dalla pandemia di Covid-19 hanno imposto di disputare le competizioni a porte chiuse. L’atmosfera non sarà, quindi, quella abituale. Tuttavia, il nome del vincitore rimarrà comunque negli annali. In tal senso, ilper il successo finale ...

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci, Giovanni Bresadola dà speranza all'Italia, ma la strada da percorrere è lunga OA Sport Le donne del salto in raduno a Seefeld, tre azzurri in gara nella tappa di COC a Engelberg

In attesa di tornare a saltare in Coppa del mondo dal 22 al 24 gennaio sul trampolino HS94 sloveno di Ljubno, la squadra femminile ha programmato un allenamento a Seefeld (Aut) da lunedì 28 a mercoled ...

Boca Juniors, l'ex DS: "Il Napoli venne in Argentina per Almendra, ecco perché l'affare saltò"

A distanza di qualche anno l'ex Direttore Sportivo del Boca Juniors fa luce in merito al mancato passaggio al Napoli di Agustin Almendra.

